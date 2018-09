Bolsonaro é o Trump do Brasil?

Durante a campanha, o candidato prometeu que, em seu governo, "não existirá o politicamente correto", que o país deixará o Acordo de Paris sobre o Clima, criticou a imprensa "fake news" e a China e disse que, no que depender dele, "todos terão porte de arma de fogo".

A descrição poderia se referir à campanha do hoje presidente dos EUA, Donald Trump, mas as declarações foram feitas no último ano por Jair Bolsonaro, candidato do PSL ao Planalto - que nunca escondeu sua admiração pelo mandatário americano.

À medida que a campanha avança, as menções a Trump têm-se tornado cada vez mais frequentes. Em Porto Alegre Bolsonaro repetiu que Trump "está fazendo a América grande" e que brasileiros que moram nos EUA "estão felizes com ele" - segundo a última pesquisa Gallup, 54% desaprovam seu governo.

No entanto, apesar da clara tentativa de Bolsonaro de aproximar seu discurso da retórica do americano - seja no viés nacionalista e em defesa da família, nas críticas à ONU, na linha dura sobre segurança ou na definição antiestablishment -, especialistas dizem haver "diferenças profundas" entre os dois casos.

Taxa de rejeição de Bolsonaro é de 39%, segundo a Datafolha

A principal delas se refere ao apoio político. Trump, cuja candidatura inicialmente não foi levada a sério por líderes do Partido Republicano, venceu as primárias do partido.

Bolsonaro, por sua vez, é candidato pelo PSL e conseguiu uma única aliança, com o também pequeno PRTB. A ausência de uma rede de apoio pesará não só nas eleições, como na viabilidade de um eventual governo.

"Trump, ou pelo menos o Partido Republicano, controla hoje as duas câmaras do Congresso. Isso não será nem de longe o caso de Bolsonaro se ele for eleito", diz Riordan Roett, professor da Universidade Johns Hopkins e autor de três livros sobre política brasileira.

A força dos partidos

Peter Hakim, presidente emérito do centro de estudos Diálogo Interamericano, concorda que a diferença de apoio político é o que pode ser mais determinante para que Bolsonaro não consiga ter o mesmo sucesso de Trump na disputa.

"Trump tinha o apoio do partido que comanda mais da metade do Congresso, e isso é fonte importante de financiamento, recursos, de tempo de TV. Bolsonaro não tem isso", diz.

Hakim compara a primeira volta no Brasil às primárias republicanas de 2016, quando 16 candidatos disputavam a candidatura pelo partido. Com o voto disperso, Trump conseguiu se sobressair e derrotar políticos tradicionais. Para ele, Bolsonaro poderia repetir o feito aqui no primeiro turno.

"E aí dependerá se Bolsonaro vai ter ou não um opositor fraco na segunda volta. Hillary [Clinton] era uma candidata muito fraca", afirma Hakim, destacando que, tanto nas eleições de 2016 nos EUA como na segunda volta brasileira, grande parte do eleitorado votará na opção que menos rejeite. Para ele, é contra Geraldo Alckmin (PSDB) que Bolsonaro tem menos chances.

Na última sondagem Datafolha, de agosto, Bolsonaro tinha a maior rejeição entre os candidatos no primeiro turno: 39%. Trump chegou à reta final das eleições com 61% de rejeição, Hillary, com 52%. A democrata chegou a ter 2,8 milhões de votos (2,2% do total) a mais que Trump, mas o republicano acabou vencendo no número de delegados.

Outra diferença determinante, segundo os especialistas, é que as posições de Bolsonaro têm fundo ideológico, diferente de Trump, visto como mais oportunista. Na prática, isso significa que o candidato brasileiro poderia ser um presidente menos flexível.

"Bolsonaro é conduzido por crenças ideológicas e religiosas muito profundas, enquanto Trump é totalmente pragmático e diz tudo que ele acredita que sua base quer ouvir naquele dia", afirma Roett.

Bolsonaro, contudo, insiste na aproximação com Trump. No último mês, um de seus filhos, Eduardo, se encontrou em Nova Iorque com o ex-estratega de campanha do republicano, Steve Bannon. Apesar de aparentemente não ter mais contacto com Trump, Bannon foi peça fundamental no início de seu governo. Questionado sobre o encontro, Eduardo não respondeu.

O candidato brasileiro também se reuniu em julho com o embaixador americano no Brasil, Michael McKinley. Segundo a embaixada, encontros com candidatos são normais "para entender suas opiniões sobre as questões atuais do país". A Casa Branca afirmou que Bolsonaro não pediu nenhum encontro com Trump.

Nada, porém, aproxima mais os dois políticos do que os seus eleitores. Não necessariamente pelas características - o apoiante de Bolsonaro é mais jovem, rico e escolarizado que o de -Trump, mas pelo sentimento.

"Eles apelam ao eleitorado que se sente frustrado com o sistema político atual ou que sente que seus valores morais estão esquecidos. Eles usam essa raiva de forma semelhante", diz Filipe Carvalho, investigador da Eurasia em Washington.

A promessa de combate ao clima de insegurança no Brasil tem captado as atenções dos apoiantes

Para o especialista, justamente por demonstrarem entender essa raiva e prometerem responder a ela numa linha mais dura, os dois desfrutam de uma base bastante leal. E, ao se comparar a Trump, diz Carvalho, Bolsonaro não conquista necessariamente mais eleitores, mas reforça os que já tem.

"Quem gosta de Trump no Brasil já gosta de Bolsonaro. Então ele só está cristalizando isso e mantendo a base empenhada."

O QUE UNE E O QUE DIFERENCIA TRUMP E BOLSONARO

SEMELHANÇAS

- Canalizam a raiva do eleitor frustrado com discurso antiestablishment

- Adotam linha dura na segurança e defendem o acesso a armas

- Atacam o politicamente correto

- Têm histórico de declarações machistas

- Criticam os media (Bolsonaro já adota o termo 'fake news')

- Defendem posições nacionalistas e em defesa da família

- Atacam o sistema internacional (ONU, Acordo de Paris) e a China

- Defendem uma política rígida de imigração



DIFERENÇAS

- Apoio político e alianças: Trump tinha apoio do Partido Republicano; Bolsonaro concorre pelo PSL em aliança com o ainda mais pequeno PRTB

- Ideologia e pragmatismo: Bolsonaro tem posições mais ideológicas e crença religiosa mais presente nas propostas do que Trump, que é visto por especialistas como mais oportunista

Texto originalmente publicado na Folha de São Paulo