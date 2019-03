Mais uma de Bolsonaro: chama Diário Oficial de fake news

Jair Bolsonaro desmentiu o próprio Diário Oficial da União, equivalente no Brasil ao Diário da República, e portanto o jornal do governo.

Na sua edição de ontem o ​​​​​​​Folha de S. Paulo publicou uma reportagem sobre a nomeação do coronel Dídio Campos, ex-chefe da assessoria do exército, para a coordenação da estrutura de media digital do Palácio do Planalto. A informação acabou confirmada ao longo do dia no Diário Oficial, num despacho assinado pelo ministro da casa civil e braço direito político do presidente Onyx Lorenzoni.

Na sequência, como é habitual, a Folha partilhou a notícia nas suas contas nas redes sociais, através do perfil do UOL, empresa do mesmo grupo. Bolsonaro reagiu em seguida: "Fake News". Ou seja, desmentiu a publicação do jornal do governo que lidera.

A nomeação de Dídio Campos foi decidida após um diagnóstico da equipa do presidente de que a comunicação oficial necessitava de aprimoramento, na sequência das polémicas ocorridas no Carnaval, quando, entre outros tweets controversos, Bolsonaro partilhou vídeo com conteúdo pornográfico e a seguir perguntou "o que é golden shower", um fetiche sexual revelado no tal vídeo.

Na sequência dessas publicações, deputados do PT, principal partido da oposição, disseram estar a equacionar pedir um teste de sanidade mental ao chefe de estado. Ao DN, o líder parlamentar do partido na Câmara dos Deputados anunciou uma reunião do grupo marcada para o início dessa semana onde o tema seria abordado.

Chico Vigilante, deputado estadual do PT, entretanto, afirmou nas últimas horas que era necessário fazer o tal exame "com uma junta médica isenta", referindo-se não ainda ao caso do desmentido do Diário da União mas à partilha de uma acusação falsa sobre uma repórter do jornal O Estado de S. Paulo feita por um site de apoio ao presidente.

Em São Paulo