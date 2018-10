Bolsonaro chama "canalha" a Haddad

"O pau mandado do corrupto me propôs assinar 'carta de compromisso contra mentiras na internet', o mesmo que está inventando que eu vou aumentar os impostos para os pobres, é um canalha", disse Jair Bolsonaro, através das redes sociais, em resposta ao pedido de Fernando Haddad para um pacto de não agressão online.

O candidato do PT reagiu de imediato: "A resposta está ao nível do candidato". "As duas campanhas poderiam se ajudar e contribuir para que o eleitor recebesse informações reais, acenamos com essa ideia numa entrevista e recebemos uma resposta ao nível do candidato".

As fake news marcaram a primeira volta das eleições, com destaque para a campanha do candidato do PSL, que construiu uma máquina especializada com cerca de 100 grupos de whatsapp a redigirem mais de 1000 conteúdos forjados ao dia, de acordo com reportagem do jornal El País, edição Brasil.

Na reta final da campanha, Haddad foi o mais visado, com fotomontagens a carregar um biberon com bico em forma de pénis, supostamente para combater a homofobia, e páginas falsas de jornais onde defendia que a partir dos cinco anos fosse o estado a decidir o sexo dos bebés, entre outras. O objetivo era desconstruir a imagem do candidato entre o eleitorado mais conservador.

Outro foco das notícias falsas, veiculada pela própria cúpula de campanha de Bolsonaro, visou criticar a fiabilidade das urnas eletrónicas, os aparelhos com que se vota no Brasil.

O Tribunal Superior Eleitoral, que registou uma notícia falsa veiculada em grandes propoções no próprio dia da eleição dando conta uma suposta urna fraudada, disse que ainda está a aprender a lidar com o problema, apesar de ter criado um grupo de apoio nesse sentido. Todos os principais órgãos de informação adotaram, entretanto, os seus próprios detetores de mentiras.

Na primeira volta, Bolsonaro somou 46% das intenções de voto, contra 29% de Haddad. A segunda volta realiza-se dia 28. O primeiro debate está marcado para quinta-feira.