Bolsonaro anuncia diplomata pró-Trump para o Ministério das Relações Exteriores

"Informo a todos a indicação do embaixador Ernesto Araújo, diplomata há 29 anos e um brilhante intelectual, ao cargo de ministro das Relações Exteriores", escreveu no Facebook o presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro.

Bolsonaro afirmou ainda que a política externa deve fazer parte da "regeneração que o Brasil vive".

Ernesto Henrique Fraga Araújo é diretor do Departamento dos Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos do Ministério das Relações Exteriores. É um apoiante de Donald Trump, como se comprova no texto Trump e o Ocidente, publicado na revista Cadernos de Política Exterior.

Araújo não se coibiu de usar o seu blogue contra o globalismo para fazer campanha contra o Partido dos Trabalhadores (que chama Partido dos Terroristas) e a favor de Jair Bolsonaro. "O movimento popular por Bolsonaro não se nutre de ódio, mas de amor e de esperança...", escreveu.

Noutra entrada descreve o relato de Afonso Henriques e o milagre da batalha de Ourique como "possivelmente autêntico"

Segundo a Folha de São Paulo, a escolha de um ministro para a pasta da diplomacia era considerado a prioridade da semana para a equipa de transição.

Jair Bolsonaro toma posse no dia 1 de janeiro.