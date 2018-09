Bocas-de-incêndio sem água e incompetência. O que falhou no combate ao fogo no museu?

Diretor do Museu Nacional no Brasil apela à ajuda da sociedade para recuperação

O comandante-geral dos bombeiros do Rio de Janeiro queixou-se de falta de água nas bocas de incêndio à volta do Museu Nacional do Brasil, palco de um incêndio de grandes proporções nesta madrugada. "Tivemos dificuldades porque os hidrantes [bocas-de-incêndio] estavam sem carga", afirmou Roberto Robadey, citado pela Folha de São Paulo.

Sem as bocas-de-incêndio funcionais, o combate às chamas realizou-se com o apoio de camiões-cisterna e com o recurso à água do lago da Quinta da Boa Vista, local onde foi construído o Palácio de São Cristóvão.

Robadey lembrou que o museu não dispõe de qualquer equipamento contra incêndios. "É uma construção anterior à legislação e precisava de se adequar", afirmou o comandante dos bombeiros.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Posição diferente tem o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, entidade que gere o Museu Nacional. Para Roberto Leher as proporções do desastre seriam menores se os bombeiros tivessem atuado de forma competente. "É óbvio que a forma de combate não guardou proporção com o tamanho do incêndio. Percebemos claramente que faltou logística e capacidade de infraestrutura do Corpo de Bombeiros que desse conta de um acontecimento tão devastador como foi esse", afirmou Leher.

Uma aluna contou que, como outros colegas e professores, tentou salvar parte do espólio, e confirmou a falta de meios adequados para o combate ao fogo.

Ao fim de seis horas, os bombeiros controlaram o incêndio que deflagrou no edifício que acolheu D. João VI.

O alcance dos danos ainda vai ser objeto de avaliação.

Segundo a Globo, foram encontradas cinzas de documentos a três quilómetros de distância.

Acervo de 20 milhões de peças

O incêndio no Museu Nacional, que se iniciou na noite de domingo e prosseguiu pela madrugada destruiu parte, destruiu um dos maiores acervos históricos e científicos do país, com cerca de 20 milhões de peças.

O museu foi fundado por D. João VI, em 1818. À época o principal objetivo do Museu Real era propagar o conhecimento e o estudo das ciências naturais em terras brasileiras.

Hoje, era reconhecido como um centro de pesquisa em história natural e antropológica na América Latina.

No entanto, a ausência de obras de manutenção e os cortes no financiamento deixaram o museu em grande decadência: era alvo de ataques de formigas e a instalação elétrica estava exposta, como uma reportagem da Folha de São Paulo dava conta em maio.