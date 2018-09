Incêndio está controlado. Uma pessoa foi para o hospital

A Brigada de Incêndios de Londres combateu um fogo que deflagrou esta terça-feira de manhã num bloco de apartamentos na zona de Mayfair, centro de Londres. Duas pessoas foram assistidas no local devido à inalação de fumos e uma outra teve mesmo de ser transportada para o hospital.

A corporação acrescenta que a causa do fogo na área residencial ainda não está definida e está a ser investigada.

Os serviços de emergência foram chamados ao local por volta das 11h22 da manhã.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No incêndio estiveram equipas de bombeiros do Soho, Euston, Lambeth e Dowgate. À chamada responderam oito viaturas e 58 bombeiros.

Dois apartamentos, um no primeiro andar e outro no segundo, arderam. Uma das pessoas assistidas no perímetro foi resgatada de um destes andares em chamas.