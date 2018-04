Pub

Karl-Erivan Haub está desaparecido nos Alpes desde o fim de semana

Autoridades na Suíça e na Itália estão a procurar o bilionário alemão Karl-Erivan Haub, herdeiro do império da Tengelmann, que está desaparecido nos Alpes desde o fim de semana, noticiou hoje a agência Associated Press (AP).

Karl-Erivan Haub não regressou de uma excursão de esqui no sábado perto do famoso pico Matterhorn, na Suíça, na fronteira com a Itália.

Um porta-voz da Tengelmann disse hoje que ainda não há notícias sobre o destino do homem de 58 anos.

Haub - que nasceu em Tacoma, Washington - e o seu irmão Christian lideram a empresa desde 2000.

Os principais negócios da Tengelmann são a marca de ferragens Obi e a retalhista de roupas KiK. Também tem grandes participações na cadeia de supermercados Netto e no retalhista on-line Zalando.