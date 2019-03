Campanha de Bernie Sanders já arrancou: "Não cederemos um só Estado a Trump"

À medida que se aproxima o dia 29 de março de 2019, data a partir da qual o Reino Unido deixará talvez de fazer parte da União Europeia, é natural que não deixem de recordar-se as reticências de De Gaulle quanto à relação da Inglaterra com a Europa do seu tempo, não obstante o que a França lhe devia para a libertação da invasão nazi. Passadas estas dezenas de anos, o teor das negociações sobre o Brexit tormentoso parecem merecer como referência o momento em que Margaret Thatcher, que tinha aparentemente como prioritária a manutenção da supremacia anglo-saxónica, notificou a União de que a Inglaterra "wanted her money back", e agora o seu parceiro da querida supremacia anglo-saxónica, o presidente Trump, exige que a segurança ocidental contribua com mais recursos para a defesa e segurança que a NATO tem a seu cargo. O traço relevante das difíceis negociações, mostra um Parlamento inglês que, sem o assumir, parece embaraçado com a ordem de saída que o plebiscito mal lembrado decidiu, mas sem definir as consequências sobre as relações globais futuras, sendo as económicas a exceção que mais ocupa as diligências tornadas públicas.