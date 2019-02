Bernie Sanders gravou vídeo para lançar candidatura presidencial

Senador independente do Vermont, Bernie Sanders, fala durante conferência de imprensa no Capitólio, em Washington

Bernie Sanders, senador independente do Vermont, de 77 anos, já gravou um vídeo para anunciar a sua candidatura às presidenciais de 2020, anunciou o site de notícias Politico.com, citando fontes familiarizadas com o assunto, este sábado. Porém, notou o site norte-americano, não existe ainda uma data fixada para a sua divulgação.

A equipa que trabalha com o ex-rival de Hillary Clinton na corrida democrata para as eleições presidenciais de 2016 nos EUA tem estado a entrevistar pessoas para posições de topo no seu staff, sendo de esperar de Chuck Rocha, conselheiro político que já trabalhou com Sanders em 2016, volte a colaborar com o senador, se a sua candidatura se materializar, adiantou o Politico.

Tim Tagaris e Robin Curran são duas figuras que já aceitaram ajudar Sanders na segunda tentativa para chegar à Casa Branca.Contactada pelo Politico.com, Sara Ford, não respondeu aos pedidos para comentar a notícia sobre a gravação do vídeo.

Ainda no campo democrata, Joe Biden, vice-presidente dos EUA no tempo de Barack Obama, indicou esta sábado que ainda não decidiu se vai apresentar-se à corrida democrata para as presidenciais de 2020. Falando aos jornalistas, à margem da Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha, Biden, de 76 anos, disse: "Ainda não me decidi. Estou em processo de o fazer e quando o fizer informarei toda a gente".

Sanders e Biden estão ainda, neste momento, na lista de possíveis candidatos às primárias do Partido Democrata. Até agora, há 11 candidatos declarados, sendo a maioria mulheres.