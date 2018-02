Pub

Papa emérito enviou uma carta ao jornal italiano Corriere della Sera na qual admite que, aos 91 anos, está a viver "um lento declínio das forças físicas"

Na carta divulgada pelo portal Vatican News, da Santa Sé, Bento XVI, que renunciou ao pontificado a 11 de fevereiro de 2013, diz-se "comovido" com a preocupação manifestada em relação à sua saúde e com a sua saúde e com a forma como decorre o "último período" da sua vida.

"Posso dizer que, no lento declínio das forças físicas, estou interiormente em peregrinação para Casa", escreve o Papa emérito, classificando este momento da sua vida como o "último troço de estrada", o qual salienta ser "um pouco cansativo", mas atenuado por "um amor e uma bondade tais" que nunca poderia ter imaginado.

Bento XVI mantém, desde que renunciou ao pontificado, uma vida de recolhimento, no Mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano, tendo deixado, há um ano sensivelmente, de aparecer em cerimónias públicas.