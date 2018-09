Taxistas reuniram 45 minutos com chefe da Casa Civil de Marcelo

Foram apenas 45 minutos aqueles que os taxistas, através dos seus dois representantes, Florêncio Almeida e Carlos Ramos, reuniram com Belém, nomeadamente com o chefe da casa civil Fernando Frutuoso de Melo.



Segundo foi possível saber os taxistas não tinham muita esperança numa reviravolta com esta reunião. Ainda assim, após o encontro os dois representantes deixaram Belém sem falar aos jornalistas pois queriam informar, na Avenida da Liberdade, os seus colegas da profissão sobre os resultados da reunião.

Os taxistas protestam contra a entrada em vigor, em 1 de novembro, da lei que regula as quatro plataformas eletrónicas de transporte que operam em Portugal -- Uber, Taxify, Cabify e Chauffeur Privé.

A legislação foi promulgada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em 31 de julho. O mesmo Marcelo que nãon esteve presente este sábado em Belém por estar a preparar uma viagem a Nova Iorque.