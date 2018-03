Pub

No País de Gales, uma mãe alertou que o carro foi roubado com a filha no seu interior. As autoridades encontraram a viatura submersa num rio, resgataram a bebé, de dois anos, que acabou por falecer

Uma menina, de dois anos, acabou por morrer depois do carro onde seguia ter sido, alegadamente, roubado em Cardigan, no País de Gales. O alerta foi dado pela mãe.

Kim Rowlands, mãe de Kiara Moore, chegou a fazer apelos nas redes sociais para que a ajudassem a encontrar o carro e, assim, salvar a filha. As autoridades conseguiram encontrar o Mini prateado submerso no rio Teifi, e a menina, que foi transportada para uma unidade hospitalar em Cardiff. Mas Kiara acabou por morrer na noite de segunda-feira.

A polícia confirmou o fim trágico. "A família de Kiara está a ser apoiada por especialistas", referiram as autoridades numa nota no Twitter.

Também pelas redes sociais, o pai da criança, Jet Moore, deu a triste notícia. "Obrigado a todos pela vossa ajuda. Um enorme obrigado aos agentes que saltaram para o rio e aos serviços de emergência por tudo o que fizeram. Infelizmente, Kiara teve uma vida fantástica, mas curta", escreveu na rede social. As mensagens de consternação não se fizeram esperar.

A polícia está a investigar as circunstâncias deste infeliz acontecimento e não há, até ao momento, nenhum suspeito. Nesse sentido, as autoridades fizeram um apelo nas redes sociais. Pediram a quem tenha visto o Mini prateado entre as 15h30 e as 16h50 de segunda-feira para que entrem em contacto com a polícia.