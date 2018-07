Bebé nasce quatro anos depois da morte dos pais

Fertilização in Vitro

Um bebé nasceu na China quatro anos depois de os pais morrerem, através de uma barriga de aluguer. O casal, que congelou vários embriões na esperança de ter um filho, morreu em 2013 num acidente de automóvel.

Uma mulher do Laos deu à luz a criança, em dezembro, mas não sem antes ter existido uma batalha legal para uma situação que não tinha qualquer precedente.

Os pais do casal tiveram de passar por uma luta nos tribunais para terem "direito" a usar os embriões, até que foi decidido que tinham a possibilidade de decidir o que fazer com os mesmos, explica a BBC, que acrescenta não haver nenhum precedente no que toca a pais herdarem os direitos sobre embriões congelados pelos filhos.

Depois surgiu ainda outro problema. Os embriões estavam num hospital em Nanjing, mas de lá não podiam sair até que ficasse provado que outra unidade hospitalar os podia receber. Assim, sem muita legislação sobre o assunto, e com a dificuldade em descobrir uma intituição chinesa que se quisesse envolver, a solução foi levar o assunto para fora do país.

Através de uma agência de barrigas de aluguer, os avós dirigiram-se ao Laos, onde o contexto está mais regulamentado.

Sem aviões dispostos a transportar os embriões, estes foram transportados de carro.

A nacionalidade de Tiantian, nome da criança, foi outra situação delicada. Os quatro avós foram sujeitos a testes de ADN para confirmar que eram relacionados com o bebé e confirmar também que os pais de Tiantian eram mesmo chineses.