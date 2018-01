Pub

Manushi, este é o nome do bebé mais pequeno do mundo a sobreviver, depois de ter nascido 12 semanas antes do tempo, com apenas 400 gramas.

A menina, que nasceu em Rajasthan, Índia, passou os primeiros seis meses de vida no hospital - nasceu a 15 de junho de 2017 - e foi finalmente para casa esta semana, segundo noticiou o Independent.

Nasceu com a pele tão fina como papel, com os órgãos subdesenvolvidos e os pés do tamanho dos de um boneco. Era improvável que pudesse sobreviver. No entanto, contra todas as probabilidades, Manushi, que é o bebé prematuro mais pequeno a ter sobrevivido no continente asiático, começou a ganhar peso.

"Ela apenas lutou e lutou contra todas as possibilidades, mas conseguiu", disse a mãe de Manushi, Seeta, de 48 anos.

A criança nasceu com apenas 28 semanas, após uma cesariana de emergência realizada depois de um exame ter revelado que não havia fluxo sanguíneo para o feto.

Foi colocada num ventilador e transferida para a UTIN da Jivanta Children's Hospital, com uma possibilidade de sobreviver mínima. E, mesmo que conseguisse resistir, os médicos informaram os pais de Manushi que a filha tinha apenas 0,5% de hipóteses de não vir a sofrer de danos cerebrais.

Manushi foi submetida a múltiplas transfusões de sangue, foi alimentada artificialmente e recebeu suporte respiratório até conseguir estar estável para poder ser alimentada com leite, o que só aconteceu às sete semanas.

Além de salvarem esta "bebé milagre", os médicos de Manushi também renunciaram aos custos do tratamento, no valor de de um milhão de rupias (13 mil euros).