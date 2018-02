Pub

É o quinto filho de um casal russo e nasceu de parto natural

Uma mulher de 42 anos deu à luz um bebé com 6,3 quilos, o dobro do peso médio de nascimento, na cidade de Dagestankiye Ogni, na República do Daguestão, Rússia. É uma menina e é o quinto filho da família. Nasceu naturalmente, sem necessidade de fórceps ou ventosas. A mãe também não recebeu anestesia epidural ou analgésicos.

De acordo com o El País, as informações sobre o parto foram divulgadas pelo "Caucasus Post", que cita o Ministério da Saúde regional.

Os pais, cujos nomes não foram tornados públicos, recusaram-se a dar entrevistas, e desconhece-se o nome que deram à menina. Também não se sabe se a mãe sofreu algum tipo de complicação na gravidez, como diabetes gestacional, que é a causa mais frequente para o nascimento de bebés muito grandes.

As medidas normais de um recém nascido são de 46 a 53,5 centímetros, com um peso que pode variar entre 2.500 e 4.300 quilos, no caso de um rapaz, e se for uma menina, as medidas consideradas normais estão entre os 45,5 e os 53 centímetros de comprimento e entre 2.400 e 4.200 quilos de peso.

Os fatores que influenciam o tamanho do bebê são a duração da gestação, a altura dos pais, a dieta da mãe e possíveis complicações durante a gravidez, como hipertensão arterial ou diabetes gestacional.

O nascimento de bebés "gigantes" deve-se normalmente a fatores genéticos e a diabetes durante a gestação.