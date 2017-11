Pub

Deputada levou filho de sete meses para uma sessão. Colegas acusaram-na de transgredir as regras

Uma deputada de uma assembleia municipal de uma cidade japonesa que levou o filho de sete meses para uma sessão teve de retirar a criança da sala e entregá-la a outra pessoa para que os trabalhos pudessem decorrer. Os seus colegas deputados consideraram que estava a violar as regras e não permitiram a permanência do bebé no local.

Yuka Ogata, 42 anos, decidiu levar o filho para a reunião da assembleia municipal de Kumamoto, na quarta-feira, para alertar para as dificuldades que uma mulher enfrenta quando quer conjugar uma carreira e criar uma criança". Esta foi a primeira vez que o fez desde que deu à luz, há sete meses, mas os colegas deputados alertaram-na que a criança teria de sair, pois não é permitida a presença de visitantes e observadores.

A deputada explicou, segundo a BBC News, que pedira várias vezes autorização para levar o bebé ou a darem-lhe serviço de babysitter e que sempre teve resposta negativa. "Gostava que a assembleia municipal fosse um lugar onde as mulheres que estão a criar crianças possam também fazer um bom trabalho", disse.

O secretário da assembleia, citado pela mesma fonte, defendeu que Yuka Ogata apenas manifestou ansiedade por estar separada do filho e nunca pediu para o levar.

A deputada teve de entregar a criança a outra pessoa no exterior e a reunião começou com um atraso de 40 minutos.

