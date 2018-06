Pub

Casa real britânica anunciou, em comunicado, a data e local do batismo do terceiro filho de Kate e William

Louis Arthur Charles, o terceiro filho de Kate e William, será batizado a 9 de julho, segunda-feira. No anúncio feito através no Twitter do Palácio de Kensington, a casa real britânica revela que a cerimónia acontecerá na capela real do Palácio St. James, o mesmo local onde o príncipe George, filho mais velho dos duques de Cambridge, foi batizado.

Presente na celebração do casamento do príncipe Harry com Meghan Markle, o Arcebispo de Canterbury, Justin Welby, irá também presidir ao batismo do príncipe Louis.

Nascido a 23 de abril, no Hospital St. Mary"s, em Londres, Louis Arthur Charles é o filho mais novo de William e Kate e o sexto bisneto da rainha Isabel II. O novo membro da família real é o quinto na linha de sucessão ao trono, depois do avô, do Príncipe Carlos, do pai, do Príncipe William e dos dois irmãos - o príncipe George (de quatro anos) e a princesa Charlotte (de dois anos).

