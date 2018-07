Basquetebolista encontrado morto em casa. Tinha 27 anos

O basquetebolista norte-americano Tyler Honeycutt foi encontrado morto na sua casa em Los Angeles, na manhã deste sábado, depois de uma troca de tiros com a polícia. Tinha 27 anos. As autoridades acreditam que terá cometido suicídio.

De acordo com o USA Today, na sexta-feira, o antigo jogador dos Sacramento Kings disparou contra agentes da polícia, antes de se barricar na sua casa em Sherman Oaks, na Califórnia, durante nove horas. Sem identificar o suspeito, a polícia de Los Angeles afirmou, através do Twitter, que um homem disparou contra as autoridades e que houve uma troca de tiros.

Mais tarde, a polícia confirmou que o suspeito foi encontrado morto em casa. Na rede social, as autoridades referiram que o basquetebolista apresentava ferimentos semelhantes aos provocados por uma arma de fogo e que estes terão sido autoinfligidos.

De acordo com a imprensa norte-americana, na sexta-feira, a mãe de Honeycutt chamou a polícia de Los Angeles alertando as autoridades para o comportamento estranho do filho.

O basquetebolista jogou pela Universidade da Califórnia, UCLA, tendo depois jogado na NBA durante duas temporadas. Atualmente vestia a camisola do Khimki, na Rússia. Nas redes sociais, o clube lamentou a morte do jogador e apresentou sentidas condolências à família e aos amigos do norte-americano. "Descansa em paz, Tyler", escreveu o clube no Twitter.