Base nuclear secreta descoberta na Coreia do Norte

Especialistas revelaram um sitio não declarado que supostamente serve como sede de um dos programas de mísseis balísticos da Coreia do Norte, semanas antes de o líder do país, Kim Jong-un, e Donald Trump se encontrarem para discutir a desnuclearização do país.

Segundo um relatório do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS) em Washington, estas instalações ficam em Sino-ri, 212 quilómetros a norte da zona desmilitarizada. Abrigam mísseis Nodong de médio alcance, que poderiam ser usados ​​em ataques nucleares ou convencionais contra a Coreia do Sul, Japão e o território norte-americano de Guam.

A base operacional dos mísseis Sino-ri e os mísseis Nodong instalados neste local "fornecem uma capacidade nuclear ou convencional de primeiro ataque", lê-se no relatório.

Imagens de satélite da base de Sino-ri © Center for Strategic and International Studies

A descoberta põe em causa as intenções da Coreia do Norte se desnuclearizar. Isto enquanto altos funcionários se reúnem na Suécia para preparar um segundo encontro entre Kim Jong-un e Donald Trump, o qual deverá ter lugar no final de fevereiro.

Os dois líderes fizeram desde que, em junho de 2018, em Singapura, Kim Jong-un assinou uma declaração com Trump contendo um vago compromisso de desnuclearização do seu país.

O CSIS afirma que as instalações de Sino-ri nunca foram declaradas pela Coreia do Norte e portanto nunca fizeram parte das negociações de desnuclearização.

O analista que assinou o relatório, Victor Cha, considerou que "os norte-coreanos não vão negociar bases que eles não revelam, parecendo estar a jogar [com os EUA]. Eles vão manter capacidade operacional mesmo que destruam as bases cuja existência reconheceram".

A base de Sino-ri poderá também tido um papel no desenvolvimento do míssel balístico Pukkuksong-2, testado pela primeira vez em fevereiro de 2017, pouco depois de Donald Trump ter iniciado funções na Casa Branca.

Fontes militares sul-coreanas e dos EUA disseram que têm "monitorizado" a base de Sino-ri e outras não reveladas pelas autoridades norte-coreanas.