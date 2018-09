Há uma barreira de vidro a proteger a Torre Eiffel

Os trabalhos de reforço de segurança na Torre Eiffel, composto por barreiras de vidro e uma cerca metálica em forma do monumento, estão quase completos.

"Um dos dois pilares da segurança é a cerca de 6,5 cm de espessura", disse Bernard Gaudillère, presidente da Sete, empresa que explora o ex-libris parisiense, numa visita à imprensa.

A barreira de vidro, com 3 metros de altura, diz Gaudillère, "é sólida, à prova de todos os testes e de absoluta segurança" diante de disparos de balas. O dispositivo é completado por outros que impedem a entrada de veículos automóveis, "particularmente resistentes".

Estas paredes erguem-se ao longo do Quai Branly e da Avenida Gustave Eiffel.

A vedação metálica foi instalada ao longo dos jardins laterais © EPA/YOAN VALAT

Já a cerca de metal foi instalada nos outros dois lados do perímetro, ao longo dos jardins laterais agora integrados à Torre Eiffel. A vedação metálica tem a particularidade de ter a forma da própria Torre.

A livre circulação no perímetro da Torre Eiffel terminou em junho de 2016 devido ao risco terrorista. As barreiras de construção instaladas pela segurança foram consideradas "feias" pela empresa que explora a construção, a Sete.

As obras para melhorar a segurança em definitivo iniciaram no outono de 2017. "A maior parte do trabalho será concluída em meados de julho", disse Bernard Gaudillère, presidente da Sete, e deverá ser concluído em meados de setembro. O acesso aos jardins que circundam a Torre vai continuar livre.

Apesar das obras, o número de visitantes não diminuiu. Esperam 6 a 7 milhões de entradas na construção desenhada por Gustave Eiffel.

A segurança do perímetro da Torre Eiffel custou quase 35 milhões de euros.