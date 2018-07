Barbara Bush recusa tratamentos apesar de "saúde debilitada"

A antiga primeira-dama dos Estados Unidos Barbara Bush decidiu recusar novos tratamentos médicos, apesar do estado de "saúde debilitado", anunciou no domingo um porta-voz da família.

"Após uma recente série de hospitalizações, e depois de consultar médicos e família, Barbara Bush, agora com 92 anos, decidiu deixar de procurar tratamentos médicos adicionais", disse o porta-voz Jim McGrath, em comunicado à imprensa.

"Quem a conhece sabe que tem enfrentado como uma 'pedra' os seus problemas de saúde, mas este é preocupante", disse McGrath, sem mais pormenores.

Barbara Bush sofre há décadas da doença de Graves, ou bócio difuso, um problema na tiroide. Em 2009, foi operada ao coração devido a um problema numa válvula cardíaca. Um ano antes tinha sido hospitalizada para uma intervenção cirúrgica a uma úlcera perfurada.

Casada com George Bush, que foi chefe de Estado de 1989 a 1993, Barbara Bush é mãe do antigo Presidente George W. Bush, no poder de 2001 a 2009.