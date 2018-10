Bancário italiano roubou um milhão de euros aos ricos para dar aos pobres

Há quem diga que é uma espécie de Robin Hood dos tempos modernos. Durante sete anos, Gilberto Baschiera, gerente de um banco na cidade italiana de Forni di Sopra, roubou pequenas quantias das contas dos seus clientes mais ricos para as depositar nas contas dos que tinham problemas económicos. No total, transferiu aproximadamente um milhão de euros.

Segundo a BBC, a intenção do bancário era ajudar os mais pobres a conseguir empréstimos bancários, quando não era possível acederem ao crédito.

Como nunca obteve benefícios pessoais com as suas ações nem tinha antecedentes criminais, Gilberto foi condenado a dois anos de prisão, mas conseguiu chegar a acordo com as autoridades, pelo que não terá de ir para a cadeia.

Em declarações à BBC, o seu advogado, Roberto Mete, contou que o italiano acabou por perder a casa e o emprego, depois de o banco ter descoberto que o dinheiro estava a desaparecer das contas de alguns clientes.

A história começou em 2009, durante a crise económica global. Quando os seus clientes pediam um empréstimo e este lhes era negado, Gilberto Baschiera adicionava dinheiro às suas contas, de forma a obterem o crédito. O combinado era que os clientes devolvessem o dinheiro rapidamente, mas alguns não o fizeram.

Mete diz que se tratava de uma espécie de sistema de financiamento paralelo. "Ele confiava que as pessoas que estava a ajudar poderiam pagar, mas algumas não o fizeram", contou o advogado.

Quando a história se tornou pública, o italiano contactou todos os clientes aos quais tinha tirado dinheiro para explicar o motivo das suas ações.

Forni di Sopra é uma pequena cidade com pouco mais de mil habitantes, o que, segundo a BBC, faz do gerente de um banco uma figura importante na cidade.

"O preço que paguei é demasiado alto. Não o fazia de novo", disse o bancário ao La Republica.