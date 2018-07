Atentado suicida em Cabul faz 31 mortos e 54 feridos

Pelo menos 31 pessoas morreram e 54 ficaram feridas no atentado suicida de hoje contra um centro de recenseamento eleitoral em Cabul, disse o porta-voz do Ministério da Saúde do Afeganistão, Wahidullah Majroh. O grupo extremista Estado Islâmico (EI) reivindicou a autoria do atentado.

Num comunicado divulgado pela agência de notícias Aamaq do EI, o grupo reivindica o atentado contra "os apóstatas" xiitas. Tanto o Daesh como os talibãs se opõem à realização de eleições democráticas.

Daud Amin, da Polícia de Cabul, disse que o atentado suicida, de um kamikaze que se fez explodir, atingiu civis que esperavam para receber o seu cartão de eleitor.

Todas as ruas de acesso ao local foram cortadas pela Polícia e somente as ambulâncias podem circular.

Nas imagens transmitidas pela televisão nacional, a Ariana TV, a partir do local, uma multidão gritava "morte ao governo" e "morte aos talibãs".

O atentado, que ocorreu na zona oeste da capital do Afeganistão, no bairro maioritariamente xiita de Dasht-e-Barchi, ainda não foi reivindicado.

O Afeganistão terá eleições parlamentares a 20 de outubro.

Na semana passada, três agentes da Polícia responsáveis por guardar os centros de recenseamento eleitoral em duas regiões do país foram mortos, de acordo com a informação das autoridades.

Este é o primeiro ataque em Cabul contra um centro de recenseamento eleitoral para as legislativas de outubro desde o início do processo de recenseamento, a 14 de abril.