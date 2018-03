Pub

Luisa Zappitelli não falhou uma eleição ou referendo desde 1946

É uma lição de cidadania. Aos 106 anos, Luisa Zappitelli, a "Nonna Luisa" de Città di Castelo, na província de Perugia, foi votar no domingo, apesar de ter sofrido um acidente doméstico dias antes.



"Votar é um direito sacrossanto que deve ser defendido e deve ser exercido sempre", declarou ao chegar à secção de voto, acompanhada dos filhos Dario e Ana Ercolani.

Luisa Zappitelli votou pela primeira em 2 de junho de 1946, quando tinha 35 anos. No referendo que decidiu qual o sistema político a adoptar, esteve do lado dos vencedores, os partidários da república. Desde então orgulha-se de não ter contribuído uma única vez para a abstenção.



"Com a minha presença quero apelar para que todos venham votar, em especialmente aos jovens que estarão encarregados do futuro do nosso país e da nossa democracia", disse ainda.

Luisa Zappitelli foi notícia em dezembro quando fez parte de uma campanha de segurança rodoviária. A centenária foi condutora de uma Vespa até há pouco tempo.