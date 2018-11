Avistamento de OVNIs ao largo da costa irlandesa sob investigação

Depois de relatos de luzes brilhantes e avistamento de OVNIs na costa sudoeste do país, a Autoridade da Aviação da Irlanda (IAA) decidiu dar início a uma investigação oficial. De acordo com a BBC, às 6:47 da passada sexta-feira, uma piloto da British Airways comunicou à torre de controlo aéreo de Shannon ter visto um dispositivo "mover-se muito rapidamente", questionando se se trataria de um exercício militar. Mas a hipótese foi negada pelo controlador do tráfego aéreo.

Foi uma "luz muito brilhante" e um objeto a subir pelo lado esquerdo do avião que fizeram a piloto desconfiar. A velocidade do objeto voador, que se desviava "muito rapidamente para o norte", foi outro elemento que contribuiu para a tese de que poderia tratar-se de um OVNI. A comunicação da piloto com a torre de controlo pode ser ouvida aqui.

Um outro piloto de um avião da Virgin sugeriu que o objeto pudesse ser um meteoro a reentrar na atmosfera terrestre, admitindo que há "múltiplos objetos que seguem o mesmo tipo de trajetória" e são igualmente brilhantes. Mas diz ter visto duas luzes brilhantes" à direita da aeronave que pilotava, e que desapareceram a alta velocidade. Outro comandante garante que a velocidade era "astronómica", como Mach 2 - que é o dobro da velocidade do som.

A Autoridade de Aviação irlandesa decidiu, então, dar início a uma investigação. "Na sequência de relatos de atividade aérea anormal de um pequeno número de aeronaves, na sexta-feira, 9 de novembro, o IAA apresentou um relatório", seguiu em comunicado.

"Este relatório será investigado no processo normal de investigação de ocorrências confidenciais", explicou ainda a autoridade.

O porta-voz do aeroporto de Shannon recusou dar quaisquer declarações sobre o tema, pelo menos enquanto a investigação estiver a decorrer.