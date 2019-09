Instrutor e aluna morrem em queda de avioneta da Força Aérea espanhola

Uma avioneta da Força Aérea espanhola caiu esta quarta-feira no Mar Menor, em Múrcia, perto da base aérea de San Javier, segundo informou o serviço de 112 da Região de Múrcia, que já enviou os serviços de emergência para o local.

A aeronave que caiu tem o nome de Tamiz, é utilizada para o ensino elementar e pertence à Academia Geral Aérea, de acordo com a Força Aérea espanhola.

Instrutor e aluna morrem em queda de avioneta da Força Aérea, em Múrcia © La Opinión de Murcia/Direitos Reservados

Um instrutor e uma aluna morreram na sequência da queda da avioneta, segundo o La Opinión de Murcia e o El País, que cita fontes militares.

Mergulhadores da Guardia Civil e elementos da Academia General del Aire (AGA) estão na zona para resgatar os corpos.

A avioneta ter-se-á despenhado "a escassos 200 metros da linha da costa", disse o autarca de San Javier ao La Opinión de Murcia.

Segundo acidente em menos de um mês

Este é o segundo acidente do género em menos de um mês, uma vez que o comandante da Força Aérea Francisco Marín Núñez perdeu a vida na mesma zona, ao cair no mar Mediterrâneo, a 100 metros de La Manga do Mar Menor. Instantes antes de colidir com o solo, o piloto tentou retificar a trajetória do avião, já em queda, e saltou do dispositivo, mas não conseguiu salvar a própria vida.

em atualização