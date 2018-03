Pub

O metal precioso foi recuperado e entregue ao proprietário canadiano e dono de uma mina

Um avião russo que ia carregado com 200 barras de ouro - cada uma com um peso de cerca de 20 quilos - deixou cair a sua valiosa carga no momento da descolagem, no aeroporto de Yakutsk, na Sibéria.

Segundo a BBC, que cita a agência Interfax, o ouro caiu porque a escotilha de carga do avião se rompeu pouco depois do aparelho descolar.

As barras ficaram espalhadas pela pista, mas foram recolhidas por funcionários do aeroporto, de acordo com o porta-voz do proprietário das barras, um canadiano que tem uma mina.

A polícia está a investigar investigação o acidente.

Veja o vídeo:

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.