Mecânico rouba avião no aeroporto de Seattle e despenha-se. Não estavam passageiro a bordo

Um avião da Air Alaska parado por causa do incidente no aeroporto de Seattle

Um funcionário de uma companhia aérea roubou um avião vazio da pista do aeroporto de Seattle e realizou na sexta-feira uma "descolagem não autorizada", tendo-se despenhado pouco tempo depois.

Testemunhas relataram que o avião da Horizon Air foi perseguido por aviões militares, durante mais de meia hora, antes de se despenhar no estreito de Puget. O homem de 29 anos realizou uma série de manobras perigosas e acabou por cair, depois de ter uma breve conversa com a torre de controlo.

O acidente deveu-se a uma "série de acrobacias ou falta de conhecimento" do piloto, disseram as autoridades locais no Twitter.

De acordo com a agência Associated Press (AP), as autoridades norte-americanas já descartaram qualquer ligação terrorista, afirmando que se tratou de suicídio.

A administração do Sea-Tac Airport, em Seattle, afirmou que as operações no aeroporto já haviam retomado.