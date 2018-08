Avião perdeu dois pneus na descolagem e tenta aterragem de emergência nos EUA

Alguns veículos de emergência aguardam a chegada do aparelho no aeroporto de Teterboro, nos EUA.

Um avião está a tentar uma aterragem de emergência depois de dois pneus terem rebentado durante a descolagem no aeroporto de Teterboro, em Nova Jérsia, Estados Unidos, noticiou a cadeia de televisão norte-americana ABC.

De acordo com a ABC, que cita uma fonte aeroportuária, o avião levantou voo às 10:50 locais (15:50 em Lisboa).

A bordo do avião, um Gulfstream IV - modelo utilizado sobretudo para uso privado e empresarial -, estão 16 pessoas. De acordo com o site TMZ, o rapper Post Malone está entre os passageiros. O músico foi um dos que subiu ao palco dos MTV VMA Awards na noite de segunda-feira, em Nova Iorque. Além de atuar ao lado dos Aerosmith, Malone ganhou o galardão de Melhor Canção do Ano com "Rockstar".

Depois de se aperceber do rebentamento dos pneus dianteiros, o piloto começou a sobrevoar o aeroporto durante cerca de meia hora até ser desviado para um aeroporto regional.

Esperava-se que o avião aterrasse em Teterboro por volta das 12:20 locais (19:20 em Lisboa), mas foi desviado para o aeroporto regional de Westfield-Barnes, no Estado do Massachusetts.

O avião tinha como destino o aeroporto de Luton, em Inglaterra.