Avião caiu pouco depois da descolagem. Investigação foi aberta e desconhecem-se ainda as causas do acidente

Um avião militar (II-76) despenhou-se na Argélia, perto da capital, com o acidente a fazer pelo menos 257 mortos, indica a televisão estatal Algérie24. Das vítimas mortais, 247 são militares e dez são membros da tripulação.

O avião caiu pouco depois da descolagem próximo de uma base da Força Aérea argelina em Boufarik, 30 quilómetros a sul de Argel, indicou a agência noticiosa oficial local APS.

Os serviços de proteção civil argelinos admitiram que o número de mortos poderá ultrapassar a centena, como acaba de se confirmar.

Entretanto, médicos dos hospitais locais decidiram temporariamente suspender uma greve para ajudarem nas operações.

"Há mais de 100 mortos. Mas não temos a certeza nesta altura", explicou Mohammed Achour, porta-voz da agência de proteção civil argelina, citado pela agência Associated Press (AP), adiantando que, a bordo, além da tripulação, só seguiam soldados.

O aparelho seguia para uma outra base aérea militar em Bechar, no sudoeste da Argélia, mas antes tinha previsto fazer uma paragem em Tinduf (sul), cidade que alberga milhares de refugiados do vizinho Saara Ocidental, anexado por Marrocos e alvo de uma disputa com a Frente Polisário.

A causa do acidente está por esclarecer e o Governo argelino ordenou a realização de uma investigação.

