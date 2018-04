Pub

A bordo estariam mais de 200 pessoas, de acordo com meios de comunicação locais

Um avião militar (II-76) despenhou-se na Argélia, perto da capital, com o acidente a fazer pelo menos 100 mortos, indicou fonte oficial do ministério da Defesa argelino.

O avião caiu pouco depois da descolagem próximo de uma base da Força Aérea argelina em Boufarik, 30 quilómetros a sul de Argel, indicou a agência noticiosa oficial local APS.

Os serviços de proteção civil argelinos admitiram que o número de mortos poderá ultrapassar a centena.

"Há mais de 100 mortos. Mas não temos a certeza nesta altura", explicou Mohammed Achour, porta-voz da agência de proteção civil argelina, citado pela agência Associated Press (AP), adiantando que, a bordo, além da tripulação, só seguiam soldados.

No local estão várias ambulâncias, camiões e mais de 130 operacionais.

O aparelho seguia para uma outra base aérea militar em Bechar, no sudoeste da Argélia, mas antes tinha previsto fazer uma paragem em Tinduf (sul), cidade que alberga milhares de refugiados do vizinho Saara Ocidental, anexado por Marrocos e alvo de uma disputa com a Frente Polisário.

Já segundo a APS, agência de notícias oficial do país, bem como várias cadeias de televisão argelinas, o aparelho seguia com cerca de uma centena de militares a bordo.

A causa do acidente está por esclarecer e o Governo argelino ordenou a realização de uma investigação.

Em atualização

Com Lusa