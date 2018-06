Pub

Cinco pessoas morreram hoje na queda de um avião fretado numa zona movimentada de Mumbai, disse o porta-voz da polícia da capital financeira da Índia.

"Cinco pessoas morreram dos ferimentos após o avião se despenhar, entre os quais um piloto, três passageiros e um peão", disse o porta-voz à agência francesa AFP.

O aparelho, de 12 lugares, transportava apenas quatro pessoas e despenhou-se pouco depois das 13:30 (09:00 em Lisboa).

O aparelho pertencia ao Governo local do grande estado indiano de Uttar Pradesh (norte), segundo os media locais.

Imagens partilhadas nas redes sociais mostram um incêndio no meio de prédios em construção.

O acidente ocorreu esta quinta-feira na zona movimentada de Ghatkopar.

"As nossas equipas extinguiram o fogo e estão em curso operações de socorro", disse à AFP o diretor dos bombeiros de Mumbai.

As imagens de televisão mostram partes do aparelho em chamas no chão.

A televisão India Today diz que o avião se despenhou quando se preparava para aterrar na cidade, de quase 20 milhões de habitantes.