Avião de carga cai no Irão com pelo menos dez pessoas a bordo

José Morais tem 53 anos e é treinador de futebol. Conheceu Mourinho no Benfica quando treinava a equipa B, recusou um convite para ir com ele por sentir que não estava preparado, mas juntou-se ao Special One em 2009 no Inter de Milão. Saiu para se aventurar numa carreira a solo e prepara-se para ir treinar o campeão coreano. Será a 16.ª experiência fora do país, mas ainda sonha com um projeto em Portugal. Superou um derrame cerebral e sente-se agradecido à vida.