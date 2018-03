Pub

Não se sabe se os tripulantes, que acionaram os paraquedas, ficaram feridos na queda

Um avião da Marinha dos EUA despenhou-se esta quarta-feira perto da Estação Naval Key West, na costa de Florida Keys, afirmou um porta-voz da Marinha norte-americana.

O Comandante Dave Hecht disse a uma televisão local que o avião começou a arder ainda no ar e que se despenhou a cerca de 1,6 quilómetros da pista onde devia ter aterrado.

A mesma fonte acrescenta que o piloto e outra pessoa que estava no avião conseguiram acionar os paraquedas e sair da aeronave antes desta de despenhar. Dave Hecht não consegue confirmar, no entanto, se as pessoas ficaram feridas na queda.

Mergulhadores estão na água a efetuar buscas.

Em atualização