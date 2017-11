Pub

Momento foi captado em vídeo

Um Boeing 777-300 da companhia aérea holandesa KLM, que fazia a ligação entre Amesterdão e Lima, no Peru, foi esta terça-feira atingido por um raio logo depois da descolagem.

O momento foi captado por um videoamador e divulgado nas redes sociais:

O aparelho tinha descolado dois minutos antes do aeroporto de Schiphol, na Holanada, quando o incidente aconteceu.

Não houve registo de quaisquer danos ou feridos, tendo o aparelho prosseguido o seu voo normalmente e aterrado sem quaisquer problemas no destino previsto.

Casos de descargas elétricas com aviões em ambientes de trovoadas não são incomuns e habitualmente revelam-se inofensivos. O aparelho durante o voo não está em contacto com a terra, pelo que a passagem da eletricidade se faz sem que os ocupantes do aparelho sequer deem por isso. Além disso, os circuitos eletrónicos a bordo nos aviões de passageiros estão preparados para este tipo de situações.

Conseguir-se captar a imagem, no entanto, é mais invulgar.