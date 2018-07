Um enorme mal-entendido ao telefone levou avião da Air China a regressar a Paris

Um voo da Air China regressou em segurança a Paris depois de receber uma mensagem que entendeu ser uma ameaça terrorista, anunciou esta quinta-feira a companhia aérea.

"A Air China recebeu uma mensagem suspeita de terrorismo. O voo CA 876 regressou a Paris em segurança, com o avião e seus passageiros ilesos", informou a companhia aérea na rede social chinesa Weibo. Mas, afinal, tratou-se de um enorme mal-entendido durante uma conversa ao telefone.

De acordo com o jornal 20 Minutes , as autoridades aeroportuárias disseram à agência de notícias AFP que um passageiro ligou para a companhia a informar que estava atrasado porque existia um pacote suspeito no terminal, o que levou à intervenção das autoridades. Do outro lado da linha foi entendido que havia uma bomba a bordo do avião.

Resultado: o avião, que tinha partido de Paris com destino a Pequim foi mandado regressar à capital francesa pouco depois de ter descolado.

De acordo com o jornal francês, trata-se de um Boeing 787, que descolou do aeroporto internacional Charles de Gaulle por volta das 13:00 (12:00 em Portugal), tendo regressado à pista uma hora depois.

O site Flight Radar 24 mostra o percurso feito pelo avião da Air China.

Notícia atualizada às 18:30 - alerta terrorista foi afinal um mal-entendido