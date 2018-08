As imagens do acidente de avião em Havana

Um avião Boeing 737 da companhia aérea Blue Panorama caiu depois de ter descolado do aeroporto de Jose Marti, em Havana, esta sexta-feira. A notícia foi avançada pela televisão estatal cubana Cuba TV.

Pouco tempo depois, o jornal oficial do Partido Comunista cubano dava conta que três pessoas tinham sobrevivido ao acidente. A Prensa Latina adianta que os sobreviventes estão estado crítico e que irão ser transportados para o Hospital Universitário General Calixto García.

O voo tinha como destino a província de Holguín, no leste do país. Segundo a Cuba TV, a aeronave caiu entre Boyeros e Santiago de Las Vegas, numa zona de cultivo agrícola perto do Terminal 1 do aeroporto.

Segundo a Reuters, a bordo seguiam 105 passageiros e nove tripulantes. Todos estrangeiros. A Cuba TV refere ainda que no avião seguiam duas crianças de 2 e 4 anos.

Relatos recolhidos pela CNN falaram de imediato numa espessa nuvem de fumo visível ao redor do aeroporto. Os bombeiros estão no local a tentar controlar o fogo.

O site cibercuba.com divulgou entretanto um vídeo captado por um anónimo que se encontrava no aeroporto logo após a queda do aparelho:

O Presidente do Conselho de Estado de Cuba Miguel Diaz Canel, foi ao local do acidente e afirmou que o número de vítimas é "elevado", avançou a agência de notícias Prensa Latina.