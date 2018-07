México: Acidente de avião com 101 pessoas a bordo sem vítimas mortais

Um avião da Embraer operado pela Aeromexico sofreu um acidente esta terça-feira no estado de Durango, no norte do México, com 97 passageiros e quatro tripulantes a bordo, noticiou a AFP. Apesar da destruição visível nas imagens, o governador do estado garantiu no Twitter que não há mortos a registar. Mas não indicou o número de feridos. A Secretaria Estatal de Saúde informou entretanto que 18 pessoas foram transportadas para o hospital.

De acordo com um dos sobreviventes, citado pelo jornal mexicano El Universal, os passageiros saíram do avião pelo próprio pé e deslocaram-se para um perímetro do aeroporto para pedir assistência médica. A mesma testemunha confirma que o avião não chegou a levantar voo, provavelmente devido a uma forte corrente de ar. "Deve ter avançado uns dois ou três quilómetros, mas em terra. Eu e as pessoas que estávamos na primeira classe conseguimos sair rápido. Depois começaram a sair mais pessoas. Demorou três a quatro minutos até haver uma explosão", referiu.

O avião sofreu um acidente pouco depois de ter tentado a descolagem do aeroporto Guadalupe Victoria, quando seguia para a capital do país. A aeronave, segundo relatos de uma testemunha, não chegou a levantar voo. "Ouviu-se um estrondo e o avião estava no chão", disse o governador José Rosas Aispuro.

Veja aqui o relato de um dos sobreviventes da queda do avião.

Os números de passageiros e membros da tripulação foram adiantados pelo ministro mexicano dos Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, na sua conta na rede social Twitter, citada pela agência AFP.

Um correspondente da AFP no local viu o avião envolto numa nuvem de fumo e os passageiros a sair a pé do aparelho, alguns com ferimentos ligeiros visíveis.

A companhia aérea mexicana, que já abriu um inquérito para apurar as causas do acidente, escreveu no Twitter que tinha conhecimento dos relatos de um acidente em Durango e que estava a tentar verificar as informações e obter detalhes. "A Aeroméxico teve conhecimento de um acidente em Durango e estamos a trabalhar para verificar a informação e obter pormenores. Siga os nossos canais oficiais de comunicação para maior informação", comunicou a companhia aérea na sua conta oficial na rede social Twitter.

Por seu lado, o governador de Durango disse que pediu às forças de segurança e emergência que "acorram ao lamentável acidente".

Enrique Peña Nieto, presidente do México, também reagiu ao acidente, informando que deu ordens para que a Secretaria de Defesa Nacional e a Secretaria de Comunicações colaborassem no apoio e assistência aos feridos.

Atualização