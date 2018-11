Avioneta cai sobre casas na zona norte de São Paulo. Dois mortos

Um avião de pequeno porte caiu esta sexta-feira à tarde, na zona norte de São Paulo, perto do aeroporto Campo de Marte, no Brasil. Há pelo menos dois mortos e 12 feridos.

Segundo o portal de notícias G1, a aeronave despenhou-se na Avenida Santos Dumont, perto do número 100, atingindo pelo menos três residências e várias viaturas. Na sequência da queda, houve um incêndio, que entretanto já foi controlado.

De acordo com a Folha de São Paulo, as duas vítimas mortais são os pilotos do avião. As restantes vítimas - moradores e transeuntes - estão a ser socorridas no local, algumas das quais com queimaduras de primeiro e segundo grau.

Segundo a informação divulgada pelo Corpo de Bombeiros, acorreram ao local 10 viaturas, que dominaram as chamas em pouco mais de 20 minutos.

Ainda não são conhecidas mais informações sobre os tripulantes da aeronave, um Cessna 210, que tinha acabado de sair do aeroporto quando se despenhou.

Os vídeos publicados nas redes sociais mostram as chamas a alastrarem-se ao longo da estrada.

(Notícia em atualização)