Avião aterra em segurança no Bangladesh depois de tentativa de desvio

1. Não conheço condenação mais dura e funda da pedofilia do que estas palavras de Jesus no Evangelho: "Deixai vir a mim as criancinhas", e é preciso tornar-se como uma criança, "para entrar no Reino dos Céus", porque elas são simples, inocentes, não discriminam. Imediatamente a seguir Jesus diz: "Ai de quem escandalizar uma criança. Era melhor atar-lhe a mó de um moinho ao pescoço e lançá-lo ao fundo do mar." Não se pode fazer mal às crianças: elas são inocentes, elas não fazem mal (é esse o sentido de inocente, a partir do verbo nocere: causar dano, fazer mal, com o prefixo negativo in).