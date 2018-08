Avião aterra de emergência no Japão devido a falha num motor

Um avião da Air Canada, com 381 passageiros a bordo, foi esta sexta-feira obrigado a fazer uma aterragem de emergência no aeroporto de Tóquio Haneda, no Japão, informou uma fonte do ministro dos transportes japonês.

Segundo a agência Reuters, o aparelho, proveniente de Toronto, no Canadá, apresentava problemas num motor do lado direito, o que levou o piloto a informar a torre de controlo acerca do problema.

A aterragem deu-se pelas 17:00 locais (08:00, em Lisboa), e nenhum dos passageiros e elementos da tripulação sofreu ferimentos.