Avião aterra de emergência após "motor explodir" durante o voo

Uma pessoa morreu no avião cujo motor explodiu no ar

Um voo da Southwest Airlines com 143 passageiros e cinco tripulantes, aterrou esta terça-feira de emergência em Filadélfia, com um motor praticamente destruído e danos numa das janelas.

O Boeing 737-700, num voo com origem no aeroporto de La Guardia, Nova Iorque, que tinha destino Dallas, teve de divergir para o Aeroporto Internacional de Filadélfia após o que testemunhas dizem ter sido a explosão de um dos motores no ar.

Um passageiros fez mesmo uma transmissão Facebook Live, logo após o incidente, dizendo em pânico que o avião estava a cair.

Esta testemunha afirma ainda que uma mulher ficou ferida após "uma janela ter-se aberto".

Imagens dos danos no aparelho foram partilhadas por passageiros nas redes sociais:

Além da referida passageira, não há registo de outros feridos.

As causas exatas do incidente estão ainda por apurar