Autoridades turcas vão entrar no consulado saudita

Uma equipa conjunta turca e saudita vai revistar o consulado da Arábia Saudita em Istambul no âmbito de uma investigação sobre o desaparecimento do jornalista Jamal Khashoggi, disse uma fonte diplomática turca.



"Espera-se que os exames sejam realizados esta tarde", disse a fonte, citada pela Reuters.



Khashoggi, residente dos EUA e crítico das políticas de Riade, desapareceu no dia 2 de outubro depois de entrar na missão diplomática do seu país em Istambul.

A Turquia acredita que ele foi assassinado e seu corpo removido, enquanto a Arábia Saudita nega as acusações.



A Turquia aceitou uma proposta saudita na semana passada para formar um grupo de trabalho conjunto para investigar o desaparecimento de Khashoggi, que desencadeou um conjutno de pressões dos aliados aliados ocidentais.



O príncipe Khaled al-Faisal, da família governante da Arábia Saudita e conselheiro do rei Salman, reuniu-se com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para discutir o desaparecimento de Khashoggi, segundo duas fontes.



Erdogan e o rei Salman falaram por telefone na noite de domingo e enfatizaram a importância de os dois países criarem o grupo de trabalho como parte da investigação.

"Ninguém pode minar a força das relações com a irmã Turquia", disse o monarca, segundo fonte oficial saudita. Salman agradeceu a Erdogan pela "resposta favorável à proposta saudita de criar uma equipa de trabalho para examinar o caso do desaparecimento do cidadão saudita Jamal Khashoggi".