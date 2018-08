A erupção do vulcão Kilauea, no Havai, obrigou as autoridades locais a darem ordens para a evacuação de um bairro e à retirada de cerca de 10 mil pessoas.

De acordo com as autoridades, todos os residentes da subdivisão de Leilani devem abandonar imediatamente as suas casas, uma ordem que estava limitada anteriormente a uma parte do bairro.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) alertou que áreas abaixo do declive da erupção estão sob risco de serem totalmente cobertas por lava.

O Kilauea entrou hoje de novo em erupção depois de vários sismos e a lava está a aproximar-se das áreas residenciais.