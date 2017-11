Pub

Embarcações com oitenta imigrantes subsarianos encontram-se desaparecidas devido ao mau tempo

A Guarda Civil espanhola pôs em marcha um dispositivo de busca nas águas do Estreito de Gibraltar por causa de três embarcações em que viajam 80 imigrantes subsarianos, que estão à deriva devido a problemas causados pelo mau tempo.

A busca começou após o alerta de uma organização não governamental, que informou da presença das embarcações nas imediações da costa sul do Estreito, num dia com vento do leste, que dificulta a navegação, disseram à agência Efe fontes policiais.

Segundo os dados disponibilizados, numa das embarcações viajavam 50 pessoas, noutra 21 e na terceira outras nove.