Polícia recebeu alerta de tiroteio

A polícia de Evanston, localidade norte-americana nos subúrbios de Chicago, está em alerta por causa de uma comunicação de um homem armado na Universidade de Northwestern e de tiros no dormitório.

Na rede social Twitter, a polícia disse ter recebido um alerta de "tiros disparados", sem que houvesse "evidências de uma vítima, cena ou do homem armado".

O porta-voz da universidade, Jon Yates, disse que o alerta partiu do dormitório e, igualmente no Twitter, pediu que as pessoas procurassem um "local seguro até nova comunicação".

O alerta foi dado após estudantes da universidade estarem no exterior para protestarem contra a violência das armas.