O Serviço de Segurança (SSE) da Geórgia informou hoje que Ajmed Chatáev, morto em novembro, durante uma operação antiterrorismo, é suspeito de ter organizado o ataque no aeroporto de Istambul, que provocou mais de 40 mortes em 2016.

Citado pela agência Efe, o porta-voz do SEE, Nino Guiorgobiani, disse que "a identidade foi estabelecida através de vários peritagens e de uma análise de ADN, conduzidas por peritos do FBI dos Estados Unidos, que vieram a Tibilisi especialmente para esse propósito".

"Na operação antiterrorista, [que decorreu no dia 22 de novembro e durou mais de 20 horas] morreram três terroristas e um agente das forças de segurança", acrescentou.

Ajmed Chatáev combateu contra o exército russo nas fileiras separatistas chechenas e, mais tarde, refugiou-se na Europa, juntando-se ao Estado Islâmico.