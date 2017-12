Pub

As autoridades chinesas ordenaram hoje o encerramento de uma "escola de pureza" para mulheres, após um polémico vídeo de um professor a explicar que "as mulheres devem falar menos e fazer as tarefas domésticas".

O vídeo, inicialmente difundido através da rede social Sina Weibo - o Twitter chinês -, gerou mais de 5.000 comentários e levou as autoridades a ordenar o encerramento imediato da escola, alegando que esta apresenta "problemas com a moral social" e não tem licença para funcionar.

"As mulheres não devem lutar para progredir na sociedade, devem manter-se num nível abaixo", explicava o professor da escola, situada na província de Liaoning, nordeste da China, e gerida pela Associação de Investigação de Cultura Tradicional, constituída em 2011, após receber aprovação das autoridades locais.

A instituição, que visava atrair adolescentes de todo o país, afirmava que o plano de estudo se baseava na cultura tradicional da China.

A agência noticiosa oficial Xinhua indicou que as aulas para mulheres decorriam numa parte "não autorizada" da escola.