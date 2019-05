11 mortos em tiroteio num bar em Belém, Pará

As autoridades brasileiras confirmaram hoje a morte de onze pessoas num tiroteio ocorrido na tarde de domingo num bar em Belém, no estado do Pará, no norte do Brasil. "Pelo menos 11 pessoas morreram e uma ficou ferida na sequência dos disparos", disse à agência France-Presse (AFP) Ualame Machado, da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SEGUP) do estado do Pará.

A imprensa brasileira já tinha noticiado que sete homens armados entraram a disparar num bar no bairro de Guamá, em Belém, matando 6 mulheres e 5 homens. Segundo a mesma fonte da SEGUP, as autoridades estão a investigar "todas as pistas", incluindo o tráfico de drogas.

Um vídeo gravado pouco depois dos disparos mostra várias vítimas baleadas e caídas pelo chão do estabelecimento e uma deitada em cima do balcão do bar. "Muitas pessoas conseguiram fugir pelas traseiras" da instalação, acrescentou Ualame Machado. O bar onde o tiroteio ocorreu está localizado numa área densamente povoada de Belém.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo organizações não-governamentais, o estado amazónico do Pará é o oitavo estado mais violento do Brasil, com uma taxa de 53,4 homicídios por 100 mil habitantes, acima da taxa nacional de 30,8.

No sábado, cinco pessoas, entre elas uma criança de 12 anos e um adolescente de 15, foram mortas a tiro, em São Paulo, por quatro homens que ainda não foram identificados.