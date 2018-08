O principal suspeito do tiroteio em escola do Texas tem 17 anos

As autoridades locais identificaram o autor do tiroteio que provocou esta sexta-feira pelo menos 10 mortos e dezenas de feridos numa escola no Estado do Texas como sendo Dimitrios Pagourtzis, um estudante de 17 anos, informou a televisão CBS.

Pagourtzis é o presumível assassino de nove estudantes e de um professor, que são até agora as vítimas mortais do tiroteio ocorrido numa escola secundária em Santa Fé, cidade localizada 55 quilómetros a sudeste de Houston.

Imagens divulgadas nas contas de Pagourtzis em várias redes sociais, publicadas por vários meios, mostram este jovem com armas, símbolos nazis e uma camisola com o lema 'Born to Kill' ('Nascido para Matar', em inglês).

A ABC13 revela alguns pormenores sobre Pagourtzis. Por exemplo, o jovem jogava futebol americano na equipa da escola de Santa Fé e era membro de uma equipa de dança de uma igreja grega ortodoxa.

Um estudante que conhecia Dimitrios Pagourtzis disse à mesma televisão que o jovem era "calmo" e que "nada fazia prever algo assim". Mas acrescentou que o suspeito era vítima de bullying.

Dimitrios Pagourtzis encontra-se detido. Tal como um segundo suspeito cuja identidade não foi revelada.

Presidente norte-americano considera "ataque horrível"

Donald Trump já classificou o ocorrido como um "ataque horrível".

O incidente de hoje acontece cerca de três meses depois de um outro num liceu em Parkland, na Florida (sul dos Estados Unidos), onde um jovem de 19 anos abateu a tiro 17 alunos e funcionários.

Os acontecimentos em Parkland geraram então uma vaga de protestos a nível nacional, liderada pelos próprios estudantes daquele liceu, contra a legislação relacionada com o porte de armas nos Estados Unidos e os interesses associados ao setor.

Em abril passado em Dallas, Donald Trump e Mike Pence discursaram na convenção anual da Associação Nacional de Armas (NRA, na sigla em inglês).